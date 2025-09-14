Rialp ruge con el You Motor Show

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La pasión por el motor ha encontrado un nuevo punto de encuentro en Rialp. El municipio pallarés se ha sumergido este fin de semana en un ambiente inusual, donde el rugido de los motores ha sustituido al sosiego habitual de la vida rural. El estreno del You Motor Show ha transformado calles y plazas en un museo al aire libre, con clásicos, youngtimers, tuning y todoterrenos expuestos durante tres días, en un recorrido peatonal que atrajo tanto a aficionados como a curiosos.

Entre los vehículos exhibidos destacaban joyas como un Porsche 986 2.7 de 220 caballos o un Escorpión 1.4 turbo, el compacto deportivo conocido como Abarth 595. También hubo espacio para reliquias históricas, como un Volvo de los años sesenta, uno de los veteranos más apreciados de la concentración. La inauguración, celebrada el viernes por la tarde, adoptó forma de celebración popular: una caravana de automóviles partió desde Sort hasta Rialp, despertando la expectación en cada tramo del recorrido, hasta desembocar en la plaza del ayuntamiento, donde el alcalde pronunció el pregón de bienvenida.

La jornada de ayer concentró la mayor dosis de adrenalina. Por la mañana, el aparcamiento del campo de fútbol acogió el Bidón Sprint, una prueba de derrapaje en la que la destreza al volante fue la protagonista. Ya por la tarde, el ambiente dio un giro con un tardeo memory que recuperó la banda sonora de los 70, 80 y 90, acompañado de un concurso de disfraces ambientado en esas décadas. Estaba previsto culminar la noche con una Gran fiesta Remember, en la que @lo_mochu_oficial puso la nota musical hasta la medianoche.

Hoy domingo, última jornada del certamen, el protagonismo corresponde a una competición de sonido de tubos de escape y a la final del Bidón Sprint. Por la tarde se sorteará una Citroën C15 cortesía de @incautoficial. Y como cierre, Rialp vibrará con sus “falles” mecánicas: treinta segundos de aceleraciones sincronizadas que convertirán la despedida en un pequeño ritual colectivo. El You Motor Show ha sido organizado por @youmotorshow con la colaboración del ayuntamiento y ha reunido participantes procedentes de lugares tan diversos como Aragón, Andalucía, el País Vasco o Baleares.