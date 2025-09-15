Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un edificio situado al pie de la carretera C-53, entre Tàrrega y Balaguer, luce desde hace una semana un gran mural en contra de las plantas de biogás proyectadas en el territorio. Se trata de una iniciativa de la plataforma Pobles Vius y en el mismo se puede leer: Aturem el biogàs y Defensem la terra, fora traficants de residus.

El mural es obra de Swen Schmitz Coll, artista que lidera el proyecto Enciclopèdia Mural, que nació en Ivars d’Urgell y Vallverd y que se ha expandido a otros municipios como Vallbona de les Monges.

En la carretera C-53 también se pueden ver pancartas en contra de los proyectos de biogás en Anglesola, Bellcaire d’Urgell y La Ràpita. En Anglesola, recientemente se ha constituido una plataforma para frenar la implantación de la planta de biogás proyectada en el municipio y el ayuntamiento ha suspendido temporalmente las licencias para grandes instalaciones energéticas en suelo no urbanizable.

Doce plataformas y entidades de Ponent han convocado para el próximo 5 de octubre una manifestación en Lleida bajo el lema No som un abocador, ni una colònia energètica.