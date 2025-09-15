Lo Closcamoll de Tàrrega celebra 10 años como referente musical familiar en Ponent

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Lo Closcamoll, el festival de música familiar de Ponent, culmina este mes de septiembre la celebración de su décimo aniversario convertido en un referente cultural en el calendario cultural de Tàrrega y de Lleida. Lo que comenzó en 2015 de la mano de la comisión AgratKids de la Associació Agrat -un grupo de madres y padres con la voluntad de crear propuestas de ocio y cultura de calidad pensadas para los más pequeños y sus familias- se ha consolidado como una cita imprescindible que va mucho más allá de la música.

Para conmemorar este aniversario, la organización ha programado un concierto muy especial de Miki Núñez, que será el plato fuerte de la jornada de clausura y que quiere rendir homenaje a esta década de Lo Closcamoll. El concierto tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, a las 20.30 horas, en un horario apto para todos los públicos. Lo acompañará en el cartel dj Trapella, además de varias sorpresas dirigidas a los seguidores más fieles del artista, de las que se beneficiarán los primeros asistentes que accedan al recinto. Las puertas se abrirán a las 18.00 horas en el espacio de las piscinas municipales, un espacio que, como siempre en Lo Closcamoll, estará adaptado para ser plenamente accesible e inclusivo. Los interesados ya pueden comprar su entrada de forma anticipada.

Desde su fundación, 24 grupos han pasado por Lo Closcamoll, entre los que hay artistas consolidados Dàmaris Gelabert, Reggae per Xics, El Pot Petit, Xiula o Macedònia, junto a propuestas frescas y emergentes como Ambauka, Els Atrapasomnis, Lali BeGood, Ramonets o Rikus. También han participado Pepet i Marieta, Landry el Rumbero, Jordi Tonietti, Jaume Ibars, La Belluga, Carlitos Miñarro o El Gripau Blau, entre muchos otros. Solo en el año 2020 el festival se canceló por la pandemia.

Lo Closcamoll de Tàrrega no es únicamente un festival de música. Su verdadera fuerza reside en el espíritu comunitario que lo sostiene desde sus orígenes. La organización funciona sin ánimo de lucro y depende del trabajo altruista de decenas de voluntarios, en su mayoría familias de Tàrrega, que año tras año lo hacen crecer y lo transmiten a nuevas generaciones. Esa filosofía se refleja también en la disposición del recinto, concebido siempre como un entorno kid-friendly.

Más allá del entretenimiento, Lo Closcamoll se ha caracterizado por defender un modelo cultural centrado en valores. A lo largo de esta década, el festival ha promovido de manera constante la inclusión, el ocio compartido entre generaciones y el uso de la música como herramienta de diversión, aprendizaje y crecimiento personal. En paralelo, ha consolidado un fuerte vínculo con entidades locales y con el propio territorio.

Canción conmemorativa

En la programación de este año, Lo Closcamoll quiere rendir homenaje a todos aquellos niños que han participado y crecido con estas diez ediciones del festival y que ahora ya son adolescentes. Por este motivo, les dedica un gruiño con el concierto final a cargo de Miki Núñez, un artista cercano al público joven y con un mensaje optimista que encarna a la perfección el espíritu de este certamen. Además, para celebrar los diez años Lo Closcamoll también estrenó una canción conmemorativa de Carlitos Miñarro con videoclip y nueva imagen. Las escuelas de Tàrrega participaron en un concurso de decoración de escaparates de comercios, y el cuento anual de la asociación Guixanet estuvo dedicado a la música y a Lo Closcamoll.