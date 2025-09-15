TRIBUNALES
Prisión para un conductor condenado 12 veces por conducir sin carnet, 3 en Lleida
En un caso, también fue condenado por conducir ebrio.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a siete meses y 15 días de prisión a un conductor que ya había sido penado en cuatro ocasiones, tres de ellos por Juzgados de Lleida (y en otras 8, aunque no computables a efectos de multirreincidencia), por circular sin carnet y bajo el consumo de alcohol.
La sentencia confirma la pena dictada en primera instancia al considerar probado que fue interceptado en enero de 2024 conduciendo en el Passeig Josep Carner de Barcelona a sabiendas de que no podía hacerlo al no tener vigente el permiso de conducir por pérdida total de puntos. El tribunal recuerda que el condenado tiene antecedentes a efectos de reincidencia al haber sido condenado tres veces por Juzgados de Lleida en mayo de 2021, en octubre de 2021 y en octubre de 2023 por conducir sin permiso. En un caso, también fue condenado por conducir ebrio.
Antes, ya había sido condenado por conducir sin carnet, en julio de 2020, por un juzgado de Ciudad Real. La Audiencia considera “procedente y necesaria” la pena de prisión al considerar la “demostrada ineficacia” de las penas menos restrictivas. También señala que, pese a ser condenado el acusado en múltiples ocasiones a penas de multa y trabajos en beneficio de la comunidad, ha vuelto a cometer el mismo delito.
Pese a que no puede aplicarlas a efectos de reincidencia, el tribunal señala que ha sido condenado en otras ocho ocasiones más por el mismo delito. Asimismo, considera justificada la pena de prisión al señalar que “no contamos con dato objetivo alguno de que este momento haya abandonado el camino delictivo”.