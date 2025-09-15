Un incendio cerca de Zaragoza corta la línea de alta velocidad durante dos horas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La circulación de trenes en la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, que pasa por Lleida, tuvo que ser cortada ayer por la tarde durante dos horas, aproximadamente entre las 16.00 y las 18.00 horas, al declararse un incendio entre Calatayud y Ricla. La incidencia afectó a los trenes de todas las operadoras de la línea y Renfe indicó que resultaron afectados seis de sus servicios, aunque no detalló cúantos con parada en Lleida. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó pocos minutos después de las 18.00 que se restablecía la circulación una vez “extinguido el incendio y revisada la infraestructura, que se encuentra en buen estado”. Los trenes, detenidos en estaciones, furon reanudando la marcha progresivamente y recuperando la normalidad de forma paulatina, añadió.

Algunos usarios informaron de que pasadas las 20.00 horas aún había un AVE parado durante más de media hora en la estación de Camp de Tarragona. Asimismo, algunos que supuestamente eran directos hicieron paradas intermedias que no estaban previstas porque “debido a la situación excepcional provocada por el incendio, algunos viajeros han sido reubicados en otras circulaciones”, explicó Renfe.