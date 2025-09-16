Memoria del patrimonio

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

¿Qué vida se vivía el siglo pasado en el municipio de Josa i Tuixent y qué elementos patrimoniales han quedado en el olvido? Identificar caminos, fuentes, rincones con mucho significado, que hoy en día están a punto de desaparecer y que han sido imporantes en la historia de los vecinos y vecinas de edad más avanzada del valle. Y una vez identificados, recuperar y señalizar alguno de ellos.

A nivel pragmático, este es uno de los aspectos más palpables y visibles del proyecto Refent vides, teixint comunitat, que impulsa la Associació País de Terra Roia en el municipio de Josa i Tuixet y que está subvencionado por la Obra Social La Caixa. La iniciativa busca la recuperación de caminos y patrimonio cultural “para fortalecer la comunidad del pueblo”, tal y como explica Gemma Cots, de la Associació País de Terra Roia y responsable del proyecto. “No pretendemos recuperar solo caminos, sino también la memoria oral, la parte más etnográfica, dando luz a las historias y vivencias que han tenido lugar en estos rincones”. Los protagonistas son las personas mayores, los que nos pueden aportar el conocimiento y la manera de vivir del siglo pasado”, insiste.

El proyecto empezó en verano, cuando responsables de la entidad llevaron a cabo entrevistas para conocer la historia de 13 vecinos y vecinas de los pueblos de Josa y de Tuixent, que además de explicar sus vivencias, aportaron fotografías antiguas y recuerdos de sus años vividos en el valle. Según Cots, la entidad está ahora trabajando en extraer el contenido más interesante de cada una de estas historias de vida y en identificar los dos elementos patrimoniales a recuperar. Posteriormente la asociación organizará una acción conjunta con el ayuntamiento y los vecinos del valle para recuperar, en el marco de dos jornadas de trabajo comunitarias e intergeneracionales, abiertas también a voluntarios, un elemento patrimonial (que podría ser un camino), en cada una de las dos poblaciones. Está previsto que en estas jornadas también participen colectivos de diversidad funcional de la comarca del Alt Urgell.

Del proyecto destaca también la organización de una exposición para homenajear a la gente mayor y dar a conocer a vecinos y familias las vivencias plasmadas en las entrevistas. Preparan una actividad conjunta entre alumnos y familias de la Escuela de Tuixent y la gente mayor del pueblo para “promover relaciones significativas y potenciar el sentimiento de pertenencia a un territorio vivo”, tal y como explica Cots. También se difundirán, con una exposición, los conocimientos extraídos de las entrevistas con los vecinos para explicar la vida que se vivía el siglo pasado en este municipio, y se crearán dos itinerarios que recorrerán los elementos recuperados.