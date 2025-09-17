Mejoras en la vía pública, pendientes de un informe

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, puso ayer sobre la mesa una situación de bloqueo interno que condiciona la ejecución de las prioridades fijadas por el equipo de gobierno. Lo dijo en la presentación de los puntos destacados del orden del día del pleno convocado para hoy. En este sentido, explicó que el consistorio no disponía ayer del informe preceptivo de Intervención para poder incluir en el debate de hoy la contratación de un crédito a largo plazo de dos millones de euros con la entidad CaixaBank. Este crédito, autorizado ya por la dirección general de Política Financiera, permitirá financiar un paquete de actuaciones en la vía pública, como la renovación del asfaltado de diversas calles y la supresión de barreras arquitectónicas. El primer edil explicó que a pesar de haberse solicitado “en tiempo y forma” mediante providencia de alcaldía, el informe todavía no se ha recibido. “Confío en que podamos disponer del documento antes del pleno. No hay ningún impedimento técnico ni económico”, remarcó el alcalde, quien advirtió que, en caso de no ser así, este punto deberá aplazarse al siguiente pleno.

En este sentido, Solsona mostró su preocupación por lo que describió como “determinadas dinámicas internas” que, según afirmó, están condicionando la ejecución de las prioridades fijadas por el equipo de gobierno. El orden del día incluye también la renovación del convenio con la Agència de l’Habitatge de Catalunya para la cesión de cuatro pisos de titularidad municipal destinados a políticas de vivienda social. Este punto, según Solsona, se ha incluido a pesar de que todavía no se ha recibido el informe económico correspondiente, dado que de no renovarse a tiempo podría peligrar la subvención concedida por la Generalitat. El edil destacó la necesidad de revisar la guía de la función interventora para simplificar procedimientos y agilizar la gestión municipal. El pleno iniciará el expediente para modificar esta guía, eliminando aquellos requisitos que son meramente facultativos.

Entre el resto de asuntos que se abordarán en el pleno figura la aprobación de los servicios extraordinarios de la Policía Local de diciembre de 2024, por 14.000 euros, pendientes de pagar por falta de partida presupuestaria en el ejercicio anterior.