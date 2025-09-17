Nomadis: el rugido de las motos

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Más de 600 moteros se reunieron el pasado domingo en Sidamon, sede la la segunda concentración de la Associació Motera Nomadis. Esta entidad, que tras dos años de existencia cuenta con cerca de 80 socios procedentes de diversos municipios de la provincia de Lleida, preparó una jornada repleta de actividades para todos los públicos. Desde primera hora de la mañana, los participantes disfrutaron de un desayuno popular y pudieron asistir a las conferencias sobre conducción y seguridad.

La cita también incluyó una exposición de coches americanos y motos clásicas, una gincana motera abierta a la participación del público, y exhibiciones de minimotos en un circuito inflable infantil, pensadas para que los más pequeños pudieran vivir su primera experiencia sobre dos ruedas. Además, hubo una zona de autocaravanas y puestos de todo tipo, entre los que destacaron el de un artista especializado en pintar cascos y motos, así como el de una compañía de seguros.

Els motards es van reunir a Sidamon diumenge. - J.GÓMEZ

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el sorteo de más de 70 regalos, además de la entrega de premios de la gincana. La fiesta culminó con el vermut popular “Nomadis Sidamuntenc”. Los Nomadis, nombre que mezcla las palabras Nómadas y Sidamon al revés, se mostraron muy satisfechos con la participación y agradecieron el apoyo de los 63 colaboradores y patrocinadores que hicieron posible el evento.