Muere un motorista en un choque frontal con un turismo en Vilanova de Segrià

Un motorista ha muerto este jueves por la tarde en un choque frontal con un turismo en Vilanova de Segrià. Según el Servicio Catalán de Tráfico, el accidente se ha producido por causas que se investigan a las 19.32 horas en el punto kilométrico 2,3 del camino asfaltado que comunica Rosselló y Benavent de Segrià. La conductora del coche ha resultado herida de gravedad menor y ha sido trasladada al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

A raíz del siniestro, se han activado dos patrullas de los Mossos d'Esquadra, y dos ambulancias y el servicio de soporte psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).