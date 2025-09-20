La Guardia Civil libera en el Baix Cinca a 280 temporeros explotados y hacinados

Imagen de una de las actuaciones de la Guardia Civil en la campaña de la fruta en el Baix Cinca.

Publicado por EDUARDO BAYONA

La Guardia Civil ha liberado este verano a 280 trabajadores de temporada explotados y hacinados en la campaña de la fruta en el Baix Cinca, comarca en la que ha desarrollado desde junio varias investigaciones que han terminado con trece detenidos y la imputación de cuatro ETT (Empresa de Trabajo Temporal) y otras tantas empresas fruteras.

La contratación de trabajadores en la campaña de la fruta ha tenido una extraña evolución este verano en el Baix Cinca: los mayores volúmenes de ocupación se dieron en mayo, cuando empieza la recolección de la cereza, la ciruela y el albaricoque, que suman 2.300 de las 13.000 hectáreas de frutales de la comarca, para reducirse en julio y agosto, cuando llega la recogida del melocotón y la nectarina, que suman 9.500 ha. El empleo caía conforme crecía la necesidad de mano de obra. Los datos de la Seguridad Social cifran en 2.831 el pico de trabajadores contratados por cuenta ajena en la comarca, el 90% de ellos en el régimen agrario y un 10% en el general. Ese registro se dio en mayo, cuando el número de contratados en el sector primario (incluye ganadería, silvicultura y servicios asociados) alcanzó los 6.551 frente a los 3.270 de abril, un incremento del 76% frente al últmo mes previo al inicio de la campaña frutera. Esa cifra fue descendiendo en los dos meses posteriores, a 6.389 en junio (-2,5% frente a mayo) y a 6.047 (-7,7%) en julio, para caer a 5.002 (-23,7%) en agosto. Ese último mes había cuatro asalariados por cada cinco de mayo. Hay otro dato destacable: apenas varían los afiliados del régimen general, 510 en abril y de 540 a 569 en mayo-agosto, y las oscilaciones se concentran en el régimen especial agrario. Estos eran 3.210 en abril y casi el doble en mayo (5.982, +86%) para quedarse en agosto en 4.436 (+38% sobre abril, -26% sobre mayo). El régimen agrario permite periodos de inactividad, sin salario ni cotización.

❘ lleida ❘ “Si con todo esto no somos conscientes de que tenemos un problema... Estamos preocupados”, plantea Óscar Moret, responsable de la organización agraria Uaga en Huesca y fruticultor en el Baix Cinca. La Guardia Civil ha liberado este verano en esa comarca, en tres operaciones, a 280 temporeros empleados en condiciones de explotación, en ocasiones rayanas en la esclavitud, y hacinados en infraviviendas o albergues de miseria.

“Lo que está pasando es una barbaridad”, coincide Rachid El Jazouli, de CCOO, alarmado ante un escenario en el que “todo está cambiando, cada vez hay más intermediarios que mueven a grupos de trabajadores y que se quedan una parte de su sueldo por alojarlos, por llevarlos a las fincas en furgonetas o por colocarlos”.

Esas operativas, que a menudo calcan usos de las redes de trata de personas como retener la documentación de sus víctimas para asegurarse su dependencia y garantizar la explotación, han obligado a la Guardia Civil, a la Inspección de Trabajo y a los Servicios Sociales de la Comarca del Baix Cinca a desplegar un intenso trabajo este verano con una treintena de actuaciones coordinadas. A las tres operaciones judicializadas con tres ETT y tres firmas fruticolas investigadas, y con cinco detenidos y tres imputados por delitos laborales y contra los ciudadanos extranjeros, se les suma otra, conocida ayer, con ocho arrestados, un investigado y otra ETT y una empresa frutera más encartadas.

Uno de los primeros dispositivos incluyó la liberación de 150 trabajadores colombianos contratados en origen y alojados en condiciones insalubres en un antiguo hotel y otros 47 en dos infraviviendas de Candasnos. Llegados vía ETT, se empleaban en empresas fruteras y se les extorsionaba reteniéndoles parte del sueldo. En otra operación fueron 34 los liberados.

En la que trascendió ayer, con ocho detenidos (uno de Lleida), las condiciones de hacinamiento las sufrían 40 trabajadores de temporada alojados en una vivienda con capacidad para 15.

Esos 280 trabajadores de temporada explotados y/o hacinados equivalen, según qué mes se tome como referencia, a entre la décima y la octava parte de los que este verano se han empleado en el Baix Cinca, un nivel de explotación entre inquietante y estremecedor en pleno siglo XXI.

“Ha sido una campaña compleja, y deberíamos conocer quiénes son los implicados en esos hechos, porque esas conductas manchan la imagen de todo el sector”, señala Moret, que coincide con El Jazouli en llamar la atención sobre el “cambio de modelo” hacia otro de grandes magnitudes que se está dando en la fruticultura bajocinqueña.

La operación difundida ayer por la Guardia Civil apunta en esa dirección: una empresa frutera que requiere “abundante mano de obra para su temporada de recolecta” recurre a una ETT que, con la intervención de un intermediario, le facilita “un señalado número de trabajadores que estaban en situación irregular” y con “instrucciones para ocultarse o huir” si aparecía la Inspección de Trabajo.

Eran trabajadores “en situación de necesidad” y sin papeles que suplantaban la identidad de otros para emplearse y de cuyo sueldo se quedaba una parte el intermediario aprovechando su “situación precaria” y, reseña la Guardia Civil, “teniendo todas las partes implicadas conocimiento de ello”.

El intermediario también colocaba a temporeros sin papeles captados con la promesa de darles documentación. “Eran explotados laboralmente, careciendo de contrato y de contraprestaciones económicas por su trabajo, excediendo los límites legales en sus jornadas laborales sin ningún tipo de descanso”, añade.