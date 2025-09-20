Mayores de Os pintan su propio mural interactivo

Los usuarios de la residencia para la tercera edad de Os de Balaguer, Verge d’Aguilar, participarán en la creación de un mural de grandes dimensiones en una pared del exterior del centro. La obra, que incorporará elementos de realidad aumentada en 3D, forma parte del festival GraffTech, una iniciativa que une arte, cultura y tecnología y que este fin de semana ha hecho parada en el municipio y también contempla otro mural en el pabellón de Gerb. Los murales permitirán a los visitantes interactuar con los grafitis mediante móviles, gafas de realidad virtual y códigos QR, descubriendo historias orales y recreaciones digitales vinculadas a cada localidad. La alcaldesa, Estefanía Rufach, explicó que el mural tendrá un carácter participativo, ya que los usuarios de la residencia pintarán parte de la obra. El diseño rendirá homenaje a las personas mayores del pueblo y a la sala de baile de Os. “Se hará un taller el domingo con los abuelos y vecinos del pueblo para explorar la creatividad con las gafas 3D, aprovechando las posibilidades interactivas de la obra”, señaló. El segundo mural se hace en Gerb, en el pabellón, y se centra en el trabajo en equipo. Los dos murales se pintarán simultáneamente por dos equipos de artistas diferentes, y los vecinos podrán ver la evolución durante el fin de semana, que podrían alargarse hasta la semana que viene en caso de condiciones meteorológicas adversas. El Grafftech Fest transforma espacios públicos en experiencias inmersivas, poniendo en valor las raíces locales y ofreciendo una visión futurista del arte urbano. Los grafitis dejan de ser solo murales pintados sobre las parades para convertir en puertas a la memoria viva y en experiencias interactivas que vinculas tecnología y creatividad.