Vilagrassa prevé una buena campaña de la almendra

Vilagrassa prevé una buena campaña de cosecha de la almendra, con una producción de unos 4.500 kg por hectárea de media. Justo Minguella, concejal del ayuntamiento, destacó que “afortunadamente el precio también es aceptable, entorno los 5,4-5,5 euros/kg de grano con un rendimiento que puede variar de 28 a 32”. Vilagrassa tiene en la actualidad entre 400 y 600 hectáreas de almendros, un cultivo que con la llegada del regadío gracias al canal Segarra-Garrigues se ha potenciado y “ha pasado de ser marginal a ser uno de los principales”, según Minguella. Hizo estas declaraciones ayer en el marco de la jornada técnica sobre novedades tecnológicas en el cultivo del almendro, que sirvió para inaugurar los actos de la 21 edición de la Fira de l’Ametlla, que se celebra hasta el domingo. En la jornada, expertos trataron sobre estimulantes y fertilizantes sostenibles para el almendro; productos contra plagas que no perjudican al árbol; como combatir la avispilla del almendro, que se está extendiendo en la comarca y preocupa a los agricultores, y el responsable de Almendras Ráfales de Nonasp habló sobre el futuro de este cultivo.