Motor clásico y antigüedades en Expoclàssic de Mollerussa

Mollerussa inauguró ayer la trigésima Expoclàssic, la feria dedicada al motor clásico, que coincide con el quinto Mercat d'Antiquaris i Brocanters. El alcalde, Marc Solsona, destacó que se trata de “una feria consolidada y especializada” que atrae a un público “amante del motor y en busca de piezas únicas”. Entre los principales atractivos de esta edición figuran una exposición de motos de la posguerra y una muestra de vehículos Seat por sus 75 años. La edición reúne a 73 expositores, dos más de los previstos: 39 en Expoclàssic y 34 en la zona del mercado de antigüedades.

El excampeón de Europa y de España de rallies Antonio Zanini, invitado de honor, subrayó la importancia de mantener vivo este tipo de eventos, ya que “no es fácil en una época en la que es más cómodo comprar por internet”. Por su parte, el presidente de la Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, Jordi Alomà, destacó la buena afluencia de público al certamen y la recuperación del interés por las antigüedades. Según explicó, el público busca monedas, objetos de coleccionismo, arte y piezas con valor histórico o decorativo, con precios que oscilan desde los cinco euros hasta más de tres mil.