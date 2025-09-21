Vilagrassa se hermana con Maldà en la Fira de l’Ametlla

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Vilagrassa se hermanó ayer con Maldà en el marco de la 21 edición de la Fira de l'Ametlla. Es tradición que Vilagrassa invite a un municipio de la comarca como símbolo de amistad. La alcaldesa de Maldà, Txell Capdevila, plantó un almendro. Previamente, se inauguró una exposición dedicada al artista polifacético nacido en Maldà Josep Maria Miró Rosinach, del que se conmemora el centenario de su nacimiento. La mañana acabó con una degustación de aceite de la cooperativa de Maldà. Por la tarde siguieron las actividades, entre las que hubo el reconocimiento a los nacidos en el pueblo durante el último año y que desde ayer forman parte de la escultura L’Ametller de Vilagrassa con tres nuevos frutos. Como novedad tuvo lugar un showcooking del restaurante Catalunya y el Hostal del Carme.

Hoy se espera la jornada central con la entrega de la Ametlla de Plata a Juan Cal y el Corriolaire Major a Lo Pau de Ponts. Habrá degustaciones de cocina con Arnau París y Àngel Esteve y desayuno de longaniza de almendra, que los visitantes podrán probar gratis si adquieren algún producto en alguna de las 40 paradas.