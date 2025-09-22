25 años de lucha unida contra el Alzheimer

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Associació de Familiars d’Alzheimer Tàrrega i Comarca (AFATC) está de celebración, el pasado viernes empezó a conmemorar sus 25 años de compromiso en la lucha contra esta enfermedad. Coincidiendo con esta efeméride, la entidad prevé trasladarse antes de acabar el año al nuevo centro de día que ha construido en Tàrrega con una inversión de 2,4 millones de euros. Así lo anunció ayer su presidenta, Teresa Robert, en el marco de la 23 edición de la Marxa Popular contra l’Alzheimer, que reunió a un centenar de personas. Robert agradeció la colaboración de todos aquellos que se han sumado al Día Mundial de l’Alzheimer. La presidenta de la AFATC recordó que ahora atienden a unos 60 usuarios y con el nuevo equipamiento podrán dar respuesta a más de un centenar de personas. La caminata, que contó con la colaboración de los 100x100 Fondistes, transcurrió de Tàrrega a Verdú y vuelta para desayunar en el Pati con el grupo infantil de Els Diables BAT. Por la tarde, hubo actuación con el Estudi de Dansa Tàrrega acompañado de la Ballet Academy Manresa. Sortean una cesta solidaria con material de estimulación cognitiva.