Nueva imagen coral

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Coral Flors d’Urgell de Castellserà, que el año que viene conmemorará sus cien años, dio a conocer en el marco de la celebración de la Diada las propuestas ganadoras de los concursos que organizó para escoger el logotipo de su centenario y la letra de su himno, que estrenará en la cantada de Caramelles de Pascua el domingo 5 de abril de 2026.

En el caso del logotipo, el ganador es Conrad Gomà Badia, vecino de la localidad que apostó por una reinterpretación del actual emblema de la coral modernizado. Un juego entre el arpa y la bandera de Castellserà con el color rojo como protagonista en la parte central para reafirmar la vinculación de la coral con el municipio. Colores verdes del territorio, la sierra y la agricultura y los dorados de honor y celebración se combinan con una nueva tipografía, el nombre del pueblo, las fechas y una pequeña rama de romero que cambia los lirios antiguos por esta planta más arraigada en la zona.

Por su parte, la también vecina de Castellserà Lídia Sala Farreny, fue la ganadora de la letra del himno. En este caso, explica la historia de la coral en diferentes estrofas y hace referencia a un ánimo a cantar y al pueblo en la estrofa que se repite dos veces. También hace énfasis en que al principio en la coral solo se aceptaban hombres hasta que en los años 60, tras muchas reivindicaciones, se permitió la entrada de las mujeres que ahora son mayoría en la formación.

Ambos ganadores recibieron un premio en metálico de 200 euros. El logotipo ya se empezará a utilizar para todos los documentos que se elaboren por el centenario y en cuanto a la letra del himno ya está en manos del compositor local David Pradas para que le ponga la música.

El 2026 será un año muy especial para Castellserà y, especialmente, para su coral, que conmemorará 100 años desde su fundación como Coro Clavé. Desde la junta de la entidad se está cerrando el programa de actividades que antes de finalizar el año tiene previsto presentar públicamente y que contará con una quincena de actos repartidos a lo largo de todo el año. Precisamente, los concursos del logotipo y el himno fueron los primeros actos del centenario. Las bases se publicaron el pasado mes de mayo y las propuestas se podían presentar hasta el 31 de agosto. El jurado estaba formado por dos miembros de la junta de la coral, la directora musical, la directora musical, la directora musical.

La Coral Flors d’Urgell está formada por un total de 45 cantaires, de los cuales un 25% son hombres y un 75%, mujeres, la mayoría de ellos tienen más de 60 años aunque en los últimos años se han incorporado varias voces jóvenes. La directora es Sílvia Rufach, de Térmens. Sus actuaciones principales son las Caramelles del Domingo de Pascua, el concierto de Navidad y el de la Diada Nacional de Catalunya.