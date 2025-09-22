Nuevo curso de los ‘bucs’ de ensayo, que crecen un 32% en ocupación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega vuelve a ofrecer a las agrupaciones musicales los bucs de ensayo del Espai MerCAT, que aumentan su uso. Durante 2024, los bucs fueron utilizados un total de 148 días, un 32% más que el año anterior. Hasta 10 artistas y grupos musicales diferentes utilizaron el equipamiento, con una media de 3 grupos fijos semanales, un cuarto grupo con entradas mensuales y otros usos puntuales de artistas individuales. Desde la concejalía de Cultura se trabaja para ofrecer el máximo de comodidades para que crezca el uso entre potenciales grupos. Así, se ofrecen horarios flexibles (de 9 de la mañana a 11 de la noche) para que los grupos tengan total autonomía de entrada. Además, se les facilita un código que abre la puerta sólo dentro de los horarios reservados. El consistorio también ha uniformizado las tasas. En el buc equipado, los precios van de 6 euros por 2 horas hasta 52,5 euros por 20 horas. En los bucs no equipados, el coste oscila entre 4 euros por 2 horas y 35 euros por un paquete de 20 horas.