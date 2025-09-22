Un frente torrencial barre el Pirineo en el cierre de un verano tormentoso

Un frente de lluvia descargó ayer con fuerza en la mitad norte de la demarcación de Lleida con registros generalizados de más de 30 l/m2 y zonas como las cabeceras del Segre y el Pallaresa donde se superaron con frecuencia los 50 y los 60. Las fuertes precipitaciones provocaron varios desprendimientos de rocas y tierra e inundaron edificios.

El granís va descarregar amb força durant la matinada de diumenge a Canturri (Alt Urgell) al costat de la carretera N-260. - EDGAR ALDANA

Un frente de lluvia torrencial barrió ayer el Pirineo en la última jornada de un verano en el que dieciocho tormentas de granizo han descargado en el llano de Lleida, en el que se han registrado dos olas de calor con registros desconocidos hasta la fecha después de que junio superara en 5º la media histórica de temperaturas y en el que agosto, por si faltaban indicios de que el clima está mutando y de que ese proceso se deja notar en Lleida, ha sido el mes más lluvioso del año, y con marcas que hasta hace poco sonarían a disparate, en lugares como La Seu d'Urgell (150 l/m2), Espot (276), Beret (122), Alins (237) o Artiés (123). La descarga de agua alcanzó ayer los 10,4 l/m2 en un cuarto de hora en Camarasa y 9,2 en Benavent de Tremp.

El front tempestuós va arribar amb aparat elèctric a Rialp. - EDGAR ALDANA

El frente lluvioso, que dejó precipitaciones de más de 20 l/m2 en la mitad norte de la demarcación y acumulados de más de 50 en las cabeceras del Segre y del Pallaresa que provocaron ligeras crecidas de ambos ríos (el primero pasó de 30 m3/s en Organyà y el segundo rozó los 25 en Collegats), provocó varios incidentes entre los que destacan los desprendimientos de rocas y tierra.

Los hubo, según informaron los Bomberos, en vías como la L-504 en Lladore, la C-1412b en La Baronia de Rialb, la L-503 en La Torre de Capdella y en la carretera de Tragó.

Los Bomberos de la Generalitat atendieron una veintena de emergencias relacionadas con las lluvias, varios de ellos en Sort, donde en algunos bajos el agua alcanzó alturas de medio metro, y también en Oliana, Tremp y La Seu, entre otras localidades. En La Torre de Capdella el fuerte viento derribó un árbol.

Una incidencia en el Garraf provocó retrasos de media hora en la línea de tren R-14, de Lleida a Barcelona por la costa.

Un fallecido y un desaparecido al arrastrar un coche una tromba

Los Bomberos de la Generalitat encontraron anoche un cadáver en el río Bitlles, en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), e investigaban si se trataba de una de las dos personas desaparecidas por la tarde en Sant Quintí de Mediona al arrastrar su coche una riera. El vehículo fue localizado vacío: “Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es el escenario que queríamos evitar”, dijo el el jefe de guardia de los Bomberos, José Luis López. Las lluvias colapsaron los accesos en el macizo de Montserrat, donde cayeron más de 125 l/m2, y provocaron cortes en carreteras y retrasos en el aeropuerto de El Prat y algunas líneas de tren.