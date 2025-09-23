Empiezan las obras para pacificar el tráfico en el entorno del Pau Claris

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu puso en marcha ayer la primera acción del proyecto de pacificación del tráfico en el entorno del colegio Pau Claris. Contó para ello con la colaboración de la comunidad educativa del centro. El primer paso consiste en cortar la circulación del carril de subida de la calle Bisbe Benlloch, el más próximo a la escuela, en los horarios de entrada y salida de los alumnos. Las restricciones se aplican de 8.45 a 9.10 y de 16.15 a 17.30. Esta medida se complementará con la instalación de un medidor de la calidad del aire, para conocer así los niveles de contaminación ambiental.

El objetivo del proyecto, según el consistorio, es conseguir “un espacio más seguro, saludable y amable para los niños y para toda la comunidad educativa”. Entre los beneficios que busca, destaca la mejora de la seguridad vial, con menos vehículos delante del centro. Asimismo, la reducción del tráfico ayudará a reducir la contaminación y a respirar un aire más limpio. Los menores y sus familias podrán salir de la escuela “con menos estrés y más autonomía, favoreciendo su bienestar”. La zona pacificada facilitará a los alumnos y sus familias un lugar más amable para relacionarse, incidiendo en la convivencia y las relaciones de comunidad.