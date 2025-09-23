Expertos auguran la mejor campaña de setas en años: "la gente tiene muchas ganas"

Publicado por SegreCynthia Sans Creado: Actualizado:

El puente de la Diada marca este año el inicio de una temporada turística especialmente atractiva en el Pirineo. A la llegada de las primeras setas se suma la berrea del ciervo o actividades como el rafting, el senderismo y el ciclismo. Los mapas climáticos de las últimas semanas y las previsiones para los próximos días apuntan a una de las campañas de setas más productivas de los últimos años. Según el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), con sede en Solsona, esta temporada podría superar la media de cosechas recientes, que habían quedado por debajo de lo habitual.

Juan Martínez de Aragón, micólogo e investigador del CTFC, explica que la campaña “está empezando muy bien y llevamos ya desde finales de julio con una producción muy buena en el Pirineo”. Este experto destaca que las comarcas pirenaicas “tendrán una cosecha destacada de ceps, rossinyols y ous de reig”. Desde el ámbito empresarial también llegan previsiones optimistas. Elisabet Campi, de Natura Bolets, en Montferrer i Castellbò, asegura que “falta apenas una semana para que afloren robellones y ceps”. “La campaña empezará sobre los 1.500 o 2.000 metros, y poco a poco irá bajando hasta los 800”.

En zonas como Sant Joan de l’Erm, relata el micólogo, ya se ha visto a cientos de aficionados comenzar la temporada. “La gente tiene muchas ganas”, concluye.

Es el caso de Manel Muñoz y Joan Mora, boletaires de Cervera que han corroborado el buen inicio de la cosecha. Explican que ya en julio hubo las primeras piezas, pero ahora se empieza a notar una producción más abundante de ceps a partir de los 1.500 metros. “Si las temperaturas se mantienen, en un par de semanas llegarán los robellones”, augura Muñoz.

Los turistas ya llenan el Pirineo

La ocupación turística en Lleida durante este puente del 11 de Setembre está cumpliendo las previsiones y los hoteles del Pirineo registran una ocupación que ronda el 90%. Por lo que respecta al turismo rural se ha llegado a un 70%, lo mismo que en los bungalows tras contabilizar las últimas reservas.