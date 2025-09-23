Piden 5 años de prisión para un vecino de Balaguer acusado de agredir sexualmente a una menor

El acusado, sentado a la izquierda y al lado de un intérprete, durante el juicio en la Audiencia de Lleida.Roger Segura / ACN

La Audiencia de Lleida ha juzgado este martes a un vecino de Balaguer acusado de agredir sexualmente a una chica de 15 años. Los hechos pasaron el 21 de agosto de 2021 cuando la menor fue a casa del procesado a devolverle un gato que estaba en la calle. Según la declaración de la menor, que se ha reproducido como prueba preconstituida en el juicio, el hombre la cogió, la obligó a tocarle los genitales, la besó e intentó forzarla a entrar en casa.

La chica, sin embargo, se pudo deshacer y huyó. Por su parte, el hombre ha negado los hechos y, si bien en un primer momento ha declarado que no conocía a la menor, después ha admitido que era una compañera de clase de su hija. La Fiscalía le pide 5 años de prisión y la defensa, la absolución.