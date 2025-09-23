Tarroja suspende licencias un año para frenar dos proyectos de biogás

Publicado por Laia PedrósCARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tarroja de Segarra quiere frenar la construcción de dos plantas de biogás en el municipio. El pasado día 4, el pleno aprobó por unanimidad suspender licencias para la implantación de energías renovables en suelo no urbanizable durante un año. Según la alcaldesa, Imma Secanell, estudiarán cambiar la planificación urbanística para regular este tipo de instalaciones, al considerar que podrían tener un gran impacto en la localidad.

La promotora Nortiben Green Energy VII tramita en Tarroja una planta para producir biometano a partir de residuos orgánicos. Está prevista en la partida de la Mata, junto a la carretera L-311 de Cervera a Guissona, a 1,4 kilómetros de la Prenyanosa y a 1,9 de Tarroja. Ocuparían 84.428 m2 y podría tratar 198.000 toneladas de residuos ganaderos al año que generarían 49 GWh anuales de biometano. Según el consistorio, a 500 metros de esta instalación, la empresa ABDA Energía proyecta otra planta que prevé tratar 135.000 toneladas de residuos agroganaderos en un radio de 30 kilómetros y crearía 15 puestos de trabajo. La Generalitat no tiene constancia por ahora de esta planta.

La alcaldesa se preguntó si “hay tantos purines”. El equipo de gobierno se ha reunido con unos 50 vecinos y algunos se están organizando para crear una plataforma contra los proyectos. Les preocupa que lleguen otros tipos de residuos, malos olores y contaminación. En El Canós, los vecinos ya se mostraron contrarios a una planta de biogás y el ayuntamiento de Bellcaire en abril también aprobó una suspensión de licencias de obras para bloquear la planta de biogás de La Sentiu. Anglesola tomó la misma decisión este mes.

El Govern defiende en Anglesola el despliegue de esta tecnología

Más de 200 personas asistieron ayer en Anglesola a una jornada sobre el biogás organizada por la Generalitat que defendió la necesidad de aprovechar este recurso para cumplir con los objetivos de descarbonización de la UE, reducir emisiones y ser autosuficientes energéticamente. Actualmente, hay 74 plantas de biogás en Catalunya y se producen 17 millones de toneladas de deyecciones ganaderas. La alcaldesa de Anglesola, Carme Miró, recordó que el proyecto previsto no tiene apoyo vecinal.