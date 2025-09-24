Accidentes en Mollerussa, Agramunt y Ponts

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La conductora de un turismo y un ciclista resultaron heridos de carácter leve a las 14.29 horas de ayer en un accidente en la LV-3321 en Mollerussa, según informaron los Bomberos de la Generalitat, que activaron dos dotaciones. Al lugar también acudieron los Mossos y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Ambos fueron evacuados al CAP de la capital del Pla d'Urgell. Un minuto después, a las 14.30 horas, se registró un siniestro en la carretera LV-3025 entre Agramunt y Preixens. Un coche tuvo una aparatosa salida de vía. El conductor resultó herido de diversa consideración y, tras ser atendido in situ, fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova. Posteriormente, a las 14.50 horas una persona fue atropellada en la calle Diputació de Ponts. El viandante fue evacuado en ambulancia al Arnau.