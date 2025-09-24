Denuncian falta de médicos para atender a la tercera edad del Pla d'Urgell

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El presidente del consell del Pla, Carles Palau, denunció ayer la falta de respuesta por parte de la Generalitat a las necesidades de la comarca, que cuenta con una población envejecida, déficit de médicos y un transporte público insuficiente. Por este motivo, aseguró que elevarán sus demandas al President, Salvador Illa. Respecto a la carencia de médicos, Palau recordó que en la veguería de Ponent se jubilan 17 profesionales mientras que solo salen 6 nuevos, lo que deja “un déficit de 12 médicos, y esto va a más”. Palau reclamó que se cubran todas las plazas vacantes y pidió un plan de choque para aumentar la formación de nuevos profesionales.

También subrayó que la situación es especialmente grave en los pueblos pequeños, donde “hay localidades que solo tienen médico dos días por semana” y que, si surge una urgencia el resto de días, el transporte público es tan limitado que muchos vecinos mayores no pueden desplazarse con facilidad. Así, Palau recordó que el Estatuto del Municipio Rural aprobado por el Parlament prevé un modelo de cooperación entre el Govern y las administraciones locales e insistió en que “lo que pedimos es trabajar conjuntamente, no para mejorar, sino para poder mantener la calidad de vida que teníamos hasta ahora”.

El presidente expresó asimismo su preocupación por la proliferación de proyectos de plantas de biogás. “No estamos en contra de gestionar los purines, pero las plantas deben estar dimensionadas para lo que produce el territorio. No puede ser que vengan proyectos para tratar cientos de miles de toneladas que no generamos aquí”, afirmó, recordando que algunas de estas instalaciones pueden acabar convirtiéndose en incineradoras. Así, reclamó que la Generalitat marque criterios claros para su ubicación y capacidad.

Palau denunció también las carencias en transporte escolar en la comarca. Explicó que hay alumnos de estudios postobligatorios que no tienen fácil el acceso a institutos como el Mollerussa, mientras que “otros que vienen de fuera de la comarca sí disponen de transporte público directo”. Esta situación es “injusta” y agrava la desigualdad de oportunidades educativas para los jóvenes del Pla. Asimismo, reiteró la necesidad de implantar comedores escolares gratuitos y universales.