Nuevos clubes de lectura, uno con Acudam y otro de cómics para adultos

La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa tendrá este curso un total de 5 clubes de lectura, de los que dos son nuevos. El primero es el de cómics “pocavergonya” para adultos, propuesta conducida por el dibujante y autor de cómics Josep Salvia, que se estrenará el 20 de octubre. Este club ofrecerá un encuentro mensual para adentrarse en el mundo del cómic alternativo, descarado e irreverente, dirigido tanto a lectores curiosos como a incondicionales del género. La otra gran novedad es el club de lectura fàcil impulsado por Acudam, pensado inicialmente para personas con discapacidad, pero que a partir de enero abrirá sus puertas también a personas inmigradas y gente mayor. Gemma Anguera, técnica de Acudam y conductora del club, explicó que se busca dar un enfoque no solo pedagógico sino también social y comunitario, reivindicando así el derecho universal a la cultura. La ampliación de clubes refleja la apuesta del equipamiento por llegar a nuevos públicos y facilitar el acceso a la lectura, según la directora de la biblioteca, Diana Solé. Estas propuestas se suman a los clubes de lectura para adultos, coordinados por Anton Not; el de teatro, de Francesc Pla; y el infantil para niños de 8 a 12 años, de Mertxe París, de la librería El Genet Blau.