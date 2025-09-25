Sant Guim pasa cinco días sin teléfono y sin internet

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Los vecinos y las empresas de Sant Guim de Freixenet han pasado más de cinco días sin servicio de teléfono, móvil y fijo, ni de internet de la compañía Movistar. El servicio se interrumpió el viernes a mediodía y se restableció a las cinco de la tarde de ayer, confirmaron fuentes de la compañía, que atribuyeron las últimas cuatro averías registradas en el municipio, y concentradas en seis meses, a otros tantos cortes del cable de fibra en una misma finca. Los técnicos, que sospechan que se trató de incidentes intencionados, han modificado el trazado de la línea para evitar el paso del cableado por esos terrenos.

“Es una vergüenza, estamos incomunicados”, dijo el alcalde, Francesc Lluch. El ayuntamiento ha denunciado los hechos ante los Mossos y se plantea reclamar daños y perjuicios. Fuentes de la compañía aseguraron que la reparación se retrasó porque los técnicos necesitaban permiso de la propiedad de la finca para acceder a la línea.

Desde el viernes no ha habido servicio médico, y hay afectaciones en los servicios municipales, la escuela y la guardería. El alcalde destacó que las averías desactivan los pulsadores de la teleasistencia de los mayores.