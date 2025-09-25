Sofocan fuegos de vegetación en L’Espluga Calba y Puiggròs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Bomberos trabajaron ayer en sendos incendios de vegetación en L'Espluga Calba y Puiggròs. En L'Espluga se declaró a las 13.09 junto a la carretera LV-2012 y se activó una dotación. En Puiggròs, recibieron el aviso de un fuego a las 16.06 horas junto a la carretera L-200, acudieron dos dotaciones y ardieron unos 100 metros cuadrados. Por otra parte, un fuego calcinó ayer por la mañana varios coches y una carretilla en una empresa de desguace de Vallfogona de Balaguer.