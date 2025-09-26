Ayudas de 75.000 € de la fundación Peusa para proyectos del Pirineo

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

La hidroeléctrica Peusa ha puesto en marcha una fundación para potenciar y hacer más visibles las actuaciones que la empresa lleva ha cabo en el ámbito social. De esta forma, destinará hasta 75.000 euros a una convocatoria de ayudas para asociaciones y fundaciones que, desde principios de año, estén desarrollando proyectos de diferentes tipos en el Alt Pirineu y Aran. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 25 de noviembre y las iniciativas que pueden optar deben ser de carácter social, cultural, educativo o medioambiental. También tienen cabida proyectos emprendedores, una línea que se quiere potenciar el próximo año con un programa de acompañamiento de nuevas empresas lideradas por jóvenes.

El presidente de la Fundación, Ventura Rebés, explicó que la compañía “históricamente hacía una labor social muy importante” y que había que dar un paso más de cara a poder vehicular este tipo de acciones a través de la fundación. El objetivo es establecer “un compromiso con todas las personas y asociaciones para sacar adelante todo tipo de iniciativas”. Añadió que la idea es apoyar proyectos “que pueden tener impacto en el Pirineo” y, en años consecutivos, se destinará un presupuesto de unos 100.000 euros. La Fundación se presentó ayer en La Seu d’Urgell, en un acto al que asistieron distintas entidades.