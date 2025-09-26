Cesada la edil de Policia de Fraga, investigada para anular multas

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, cesó ayer a Verónica Alins de sus cargos como teniente de alcalde y concejala responsable de la Policía Local después de haber abierto una investigación tras una denuncia contra ella por ordenar no multar a su marido. La investigación se originó a raíz de la denuncia de un exagente a través de un canal de transparencia.

Gramún anunció ayer al pleno municipal el cese de Alins de estos cargos y de la junta de gobierno, si bien mantiene las otras responsabilidades en las áreas de Agroindustria, Medio Ambiente y Turismo. El cese de otros dos cargos le comportaba la percepción de 945 euros al mes. El alcalde asume la competencia en Policía mientras dure el cese cautelar.

Por otra parte, el pleno de Tàrrega tumbó por segunda vez parte del cartapacio, en los puntos sobre los representantes en las comisiones informativas y especiales y las retribuciones, con 8 votos en contra de Junts, 6 a favor de ERC y PSC y 3 abstenciones de la CUP. Tampoco prosperaron reconocimientos extrajudiciales de crédito de facturas de seis proveedores ni la adhesión al Pacte Nacional per la Llengua.

Entre las propuestas que sí se aprobaron, una moción en contra de las plantas de biogás que presentaron ERC, PSC y CUP. La tensión fue protagonista del pleno, el segundo con el gobierno en minoría tras la salida de la CUP por discrepancias con ERC y PSC sobre la futura gestión del agua.

En Balaguer, el pleno aprobó la quinta prórroga del contrato para la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros con un coste de 177.000 euros. Prevén sacar el contrato a concurso para ampliar el servicio al polígono industrial Campllong.