Guixers revive la historia con la celebración de la primera Tupinada

Guixers celebró el sábado la primera edición de La Tupinada, una fiesta popular que busca rendir homenaje a un episodio histórico ocurrido hace casi dos siglos. En 1864, en la Casa del Jardí, se produjo un fraude electoral durante las elecciones de Diputados a Cortes en el distrito de La Seu. Aquel escándalo, conocido popularmente como “pucherazo”, pasó a la historia con el nombre de la Tupinada de Guixers y se convirtió en símbolo de la manipulación política de la época. Con la voluntad de recuperar la memoria colectiva y darle un tono festivo, el consistorio y las entidades locales han organizado esta jornada lúdica. Más de 250 personas se reunieron para participar en pruebas que, con un punto de humor y crítica, evocaban el espíritu transgresor de aquel episodio histórico. Las actividades, diseñadas para todos los públicos, mezclaron tradición, competición y mucha diversión. La fiesta culminó con un concierto hasta entrada la noche consolidando esta primera Tupinada como una celebración “cien por cien guixeresa”, según afirmó el alcalde, Jordi Selga.