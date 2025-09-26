La Paeria quiere recuperar estudios universitarios en la capital de la Segarra

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera quiere recuperar estudios universitarios en el edificio de la Universitat. Así lo trasladó el alcalde, Jan Pomés, al equipo de gobierno de la Universitat de Barcelona el pasado viernes durante una visita en Cervera en el marco del 575 aniversario de la institución. “Cervera fue una ciudad universitaria durante casi 100 años” y pidió su implicación para recuperar la actividad académica en la ciudad”. Por su parte, el rector, Joan Guàrdia, declaró que “Cervera es y será una pieza clave para el desarrollo universitario de Catalunya”.

El viernes, tras la visita al ayuntamiento, el equipo de gobierno de la UB se trasladó a la Universitat de Cervera, donde recorrieron los espacios más emblemáticos del edificio histórico. También visitaron el fondo de reserva del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) que tiene la Universitat de Barcelona en la segunda planta del ala norte del edificio. Con una superficie de 1.182 metros cuadrados y un fondo de 115.000 volúmenes, el objetivo del depósito es guardar y conservar los materiales de bajo uso de los CRAI de las bibliotecas que no disponen de espacio para preservarlos para que puedan ser consultados y reutilizados.

El sábado se reunieron en la Antiga Biblioteca de la Universitat para planificar estratégicamente las líneas de gobierno de la UB durante el curso 2025-2026 marcado por el aniversario institucional y la creación de la Facultad 18 centrada en Palestina. El encuentro sirvió para ultimar la propuesta del nuevo estatuto de la UB que deberá ser aprobado por el Consell de Govern y el claustro en los próximos meses.