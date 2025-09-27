Agrede a un vigilante en un súper en Cervera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra arrestaron el jueves a un hombre de 39 años para robar en un supermercado y agredir al vigilante de seguridad en Cervera. Los hechos tuvieron lugar por la tarde, cuando un individuo intentó llevarse una botella de ginebra de un establecimiento de la calle Guimerà. El vigilante vio cómo se escondía la botella en los pantalones y le dio el alto, momento en el cual el hombre se enfrentó y acabaron los dos caída en el suelo. El sospechoso, que tiene antecedentes, fue detenido por un delito de robo con violencia y otro de lesiones.