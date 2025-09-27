Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Un hombre de 33 años fue detenido el jueves pasado por haber asaltado a un anciano de 80 para robarle el reloj en plena calle en Tàrrega. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del pasado 24 de agosto, cuando la víctima fue asaltada por un individuo, que la tiró al suelo y le arrancó el reloj que llevaba en la muñeca. Gracias a la información que fue facilitada por un agente fuera de servicio, que había pasado por el lugar de los hechos, y una identificación que había hecho a la Policía Local, se pudo determinar la supuesta identidad del ladrón, que tiene antecedentes.