Asalta a un anciano por un reloj en Tàrrega

Vista aérea de la ciudad de Tàrrega en una imagen de archivo.

REDACCIÓN

Un hombre de 33 años fue detenido el jueves pasado por haber asaltado a un anciano de 80 para robarle el reloj en plena calle en Tàrrega. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del pasado 24 de agosto, cuando la víctima fue asaltada por un individuo, que la tiró al suelo y le arrancó el reloj que llevaba en la muñeca. Gracias a la información que fue facilitada por un agente fuera de servicio, que había pasado por el lugar de los hechos, y una identificación que había hecho a la Policía Local, se pudo determinar la supuesta identidad del ladrón, que tiene antecedentes.

