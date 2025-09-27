Fira Tast abre las puertas del Centre del Préssec en Ivars de Noguera

La XIV edición de Fira Tast del Préssic de Ivars de Noguera coincide este fin de semana con el estreno del Centre de Interpretación del Melocotón y de la Payesía, L’Espai Groc d’Ivars. El municipio quiere dar así un impulso al sector del melocotón, del que viven muchos vecinos de la localidad. Este equipamiento de nueva construcción se ubica en el centro de la localidad, en un solar que el consistorio adquirió hace años, y ha contado con una inversión de 320.000 euros del PUOSC. El alcalde, Josep Magrí, apuntó que este centro estará abierto todo el año. “Será el primero de toda Catalunya dedicado a esta fruta, y ofrecerá visitas culturales y degustaciones del producto, además de dignificar la variedad autóctona que se cultiva en Ivars de Noguera y los pueblos vecinos de Alfarràs y Almenar”, dijo. El equipamiento cuenta con varias salas para talleres técnicos y conferencias sobre las distintas variedades de melocotón que se cultivan en la zona y varios espacios para exposiciones sobre la payesía y el mundo rural.

Además de estrenar L’Espai Groc d’Ivars, la Fira Tast, que es bienal, también estrena ubicación y se celebrará en la plaza Major, en los bajos del ayuntamiento. Combinará gastronomía, tradición, música y cultura popular, y hoy está prevista una cena popular y una actuación musical. La jornada de mañana contará con degustaciones gratuitas de productos elaborados del melocotón de Ivars, como el helado, mermelada o zumos, además de paradas de productos de km0. También habrá una exposición de las asociaciones locales en la Sala, que completará la oferta vinculada al melocotón. El chef Pol Cura ofrecerá una degustación de postres con melocotón.