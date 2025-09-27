Plaza de la amistad entre Montgai y Skaer

Montgai inauguró el pasado fin de semana la nueva plaza de Skaer, un espacio que simboliza la unión entre esta localidad de la Noguera y la villa bretona de Skaer (nombre en bretón de Scaër). La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Skaer, Jean-Yves Le Goff, y una delegación de unas treinta personas procedentes de la localidad francesa. El proyecto de la plaza surgio´tras la adquisición y demolición de varias casas en ruinas por parte del ayuntamiento de Montgai, liberando un espacio que ahora se ha transformado en un lugar emblemático. En el centro de la plaza se ha instalado un mástil en el que ondean permanentemente las banderas catalana y bretona, un símbolo del hermanamiento entre ambos municipios. Según el alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, la inauguración de este espacio coincide con la consolidación de los lazos culturales y sociales entre los dos pueblos, reforzando así la colaboración y el intercambio entre las dos localidades.

El alcalde explicó que, además del mástil, se ha pintado un mural que representa a dos personas bretonas y dos catalanas vistiendo los trajes típicos de cada región, un homenaje visual a la riqueza cultural de ambos territorios. Este mural se ha convertido en uno de los elementos más llamativos de la plaza, destacando la importancia de la cultura y la tradición como puentes de unión entre comunidades diferentes. Los visitantes bretones se alojaron en casas particulares de Montgai, así como en una casa rural, favoreciendo un contacto directo con la vida y las costumbres locales. Durante el fin de semana tuvieron la oportunidad de participar en diversas actividades locales, incluyendo el encuentro de acordeones de Montgai, y pudieron conocer varios puntos de interés del territorio, como Penelles, Guimerà, Agramunt o Verdú, entre otros.