Impulso a las artes escénicas entre niños y adolescentes

Castellserà ha iniciado este otoño el proyecto Ti@, ens veiem al teatre, una iniciativa destinada a divulgar las artes escénicas entre niños y adolescentes de 8 a 14 años. Esta propuesta forma parte del I Pla d’Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026. Lo promueve la Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP) con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) y la colaboración de diversos municipios. El proyecto incluye la programación de dos espectáculos específicos para este grupo de edad, acompañados de talleres, visitas a compañías profesionales y actividades de formación y fidelización de públicos jóvenes.

En Castellserà, unos 30 niños y jóvenes disfrutan de esta experiencia teatral. Además, se prevé un programa de apoyo y formación para programadores culturales del municipio, con herramientas para captar y dinamizar al público infantil y juvenil.

El consistorio busca contribuir así a formar una nueva generación de público y promover las artes escénicas como parte de la vida cultural de la localidad.