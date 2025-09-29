La caza se reivindica

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Fira del Caçador de Tàrrega celebró su 22 edición con una alta afluencia de visitantes en el camping, convertido en un escaparate divulgativo de la práctica cinegética. Su carácter familiar se reafirmó con numerosas propuestas ligadas al deporte, la naturaleza y el mundo animal, además de actividades más especializadas. Organizadores y autoridades reivindicaron durante el certamen la importancia de la caza y su papel para combatir plagas.

Ayer tuvo lugar la jornada central del certamen, que contó como novedad con el 4º Campeonato de España de Hunting Field Target, una modalidad de tiro con carabina de aire comprimido y miras telescópicas. Reunió a 28 tiradores y llegó por primera vez a Catalunya.

La alcaldesa, Alba Pijuan, destacó el crecimiento constante de la feria y su apuesta por la formación. También hizo referencia al esfuerzo para promocionar de la carne de caza y subrayó el impacto económico y de dinamización que supone el certamen para la ciudad.

Por su parte, la delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil, valoró que la feria “da a conocer de forma pedagógica la riqueza y diversidad de la cultura cinegética” y reconoció el papel de los cazadores para preservar la biodiversidad, sobre todo en el control de la plaga de conejos. Gil avanzó que se formarán 800 cazadores más con este objetivo.

Josep Maria Setó, presidente de la Societat de Caçadors de Tàrrega, remarcó la proyección del certamen: “Es una feria muy potente, que ha ofrecido una semana de caza muy provechosa en el ámbito formativo y divulgativo”. La inauguración oficial se completó con un homenaje a la Federación de Caza de la Gironda (Francia), región hermanada con Tàrrega a través del municipio de Blaye.

Concursos de belleza y agility llenan el camping

La programación de la 22 Fira del Caçador incluyó ayer el XVI Concurs Nacional Caní, con 130 perros en competición de belleza, y una prueba de agility con unos 60 ejemplares, puntuable para el Campionat de Catalunya. También hubo exhibiciones de equitación, pastoreo deportivo y cetrería, showcookings y stands de artesanía tradicional y artículos para cazadores. Como novedad, se presentó una demostración de pastoreo deportivo, muy similar al espectáculo de los gossos d’atura. Por segundo año consecutivo, los más madrugadores pudieron disfrutar de vuelos en globo.