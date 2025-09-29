La Fira Tast del Préssic de Ivars de Noguera roza el millar de visitantes

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Ivars de Noguera ha celebrado este fin de semana la XIV edición de la Fira Tast del Préssic, un certamen bienal concebido para dar impulso al sector del melocotón, uno de los pilares económicos de la localidad. En esta ocasión, por primera vez, la feria se trasladó al centro del municipio y tuvo como escenario la plaza Major, en los bajos del ayuntamiento, en lugar del pabellón habitual. El alcalde, Josep Magrí, destacó el buen ritmo de las ventas de producto local y apuntó que los visitantes en todo el fin de semana rozaron el millar. Entre los compradores se sortearon lotes con productos de la zona, así como paletillas y jamones.

La programación arrancó el sábado con un tardeo, seguido de una cena popular amenizada con la música del Dj Wonder. La directora general de Agricultura, Rosa Altisent, participó ayer en la inauguración oficial. Allí se ofreció una degustación guiada de productos elaborados con melocotones de Ivars, como helados, cocas, mermeladas y zumos. La jornada incluyó también la presentación del recién estrenado Espai Groc d’Ivars, el primer centro de interpretación del Melocotón y la Payesía de Catalunya, que ofrecerá visitas culturales y degustaciones a lo largo del año. Paralelamente, en el ayuntamiento se abrió al público una exposición de melocotones con representación de distintas asociaciones municipales. El mediodía estuvo marcado por la cocina en vivo del chef Pol Cura, que mostró distintas propuestas de postres con la fruta local. La feria continuó por la tarde con numeroso público, consolidando a Ivars de Noguera como epicentro del melocotón.