Publicado por L. BERENGUER Creado: Actualizado:

Los Bomberos Voluntarios de Seròs temen quedarse en la calle a finales de este año. Para entonces expirará la cesión del almacén municipal donde están instalados desde 2022 y el ayuntamiento baraja no renovarla. Además, todavía no han comenzado las obras del nuevo parque que proyecta la Generalitat.

Los voluntarios expresaron ayer su malestar ante el restraso de las obras del futuro parque, en las afueras del municipio, en la carretera de Fraga. La obra se adjudicó en julio de 2024 con una inversión de casi 1,9 millones de euros. Estaba previsto que la nueva infraestructura entrase en servicio este mes, pero las obras ni siquiera han empezado. Según el jefe del parque, Marcos Albà, “hemos dejado pasar el verano por la campaña forestal, pero ahora resulta que no comenzarán hasta marzo de 2026”. Por su parte, fuentes del departamento de Interior aseguraron que “las obras darán inicio en otoño, aunque no hay una fecha fijada”.

Desde mediados de 2022, el cuerpo opera desde el almacén municipal de la calle Indústria de Seròs, acondicionado para acoger de forma provisional a los efectivos durante un año, mientras se redactaba el proyecto del parque definitivo. Sin embargo, el convenio de cesión se ha tenido que ir prorrogando hasta el día de hoy al demorarse las obras. Además, “el techo es de fibrocemento, un material que la normativa exige sustituir”, explica Albà.

La cesión del espacio expira a finales de año, según confirmó el consistorio. “No tenemos claro si la renovaremos, dados los reiterados retrasos en la construcción”, dijo el alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia.

“El ayuntamiento nos podría echar en cualquier momento”, advierte Albà, y añade: “Llevamos mucho tiempo detrás del nuevo parque. Hace 17 años, en 2008, nos prometieron que en 2011 ya estaría operativo. Desde entonces, hemos estado a punto de ver las obras comenzar en cuatro ocasiones, pero nadie nos da nunca ninguna explicación. Incluso nos reunimos hace poco con el jefe de la Regió d’Emergències de Lleida, quien tampoco entendía nada. Se podría decir que ya hemos escarmentado”.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Seròs está formado por 19 efectivos y hace unas 250 salidas al año. “Vemos falta de planificación e interés en el proyecto y creemos que, a corto plazo, esto afectará a la atención de emergencias del Baix Segre”, advierte Albà.