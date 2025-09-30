Marihuana en el patio de la comisaría de Les Borges

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra desmantelaron el jueves una plantación de marihuana situada en Fulleda, como avanzó SEGRE. Las plantas fueron trasladadas a la comisaría de Les Borges Blanques, lo que ha provocado las quejas de sindicatos de mossos SME y SAP-FEPOL, que ayer denunciaron que la comisaría “se ha convertido en un secadero de las plantas”, lo que pone en riesgo “la seguridad y la salud laboral de los agentes”. Afirman que han quedado depositadas fuera de los contenedores destinados al almacenamiento “por falta de espacio, provocando graves problemas de salubridad”.

Los sindicatos añadieron que “falta de formación específica para el corte y transporte de las plantas y falta de material de protección, lo que conlleva procedimientos poco seguros”. Para ello, reclaman que el proceso lo efectúen empresas de jardinería contratadas, que se hagan gestiones en el ámbito judicial para que, ante plantaciones, se lleven a cabo actuaciones más rápidas y seguras, se autorice la destrucción de las plantas en el mismo lugar, evitando el traslado innecesario de grandes cantidades de material. “Las comisarías deben ser dependencias policiales y no secadores de plantas de cannabis”, añaden.