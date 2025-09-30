Récord de expositores en la Fira de Préssec de Alfarràs, con más de 40 participantes
Más de 40 expositores participarán en la 29 edición de la Fira del Préssec d'Alfarràs que se celebra este fin de semana, un récord, según explicó la concejala de Fires i Festes, Rosa Gràcia. La inauguración correrá a cargo de la secretaria general de la conselleria de Agricultura, Cristina Massot.
Durante la mañana del sábado se bautizará a la nueva 'geganta' Violeta, que representa a una agricultora recogiendo melocotones. Habrá talleres de cocina infantil y demostraciones de elaboración de melocotón en conserva, además de talleres y exposiciones. A las 11.30 del domingo tendrá lugar la elaboración y degustación de la 'coca de préssec' más larga del mundo con una longitud de 50 metros a cargo del Gremi de Forners de Lleida delante del ayuntamiento. Por la tarde habrá un showcooking a cargo de la cocinera televisiva de TV3 Gessami Caramés.