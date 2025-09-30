Récord de expositores en la Fira de Préssec de Alfarràs, con más de 40 participantes

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de 40 expositores participarán en la 29 edición de la Fira del Préssec d'Alfarràs que se celebra este fin de semana, un récord, según explicó la concejala de Fires i Festes, Rosa Gràcia. La inauguración correrá a cargo de la secretaria general de la conselleria de Agricultura, Cristina Massot.

Durante la mañana del sábado se bautizará a la nueva 'geganta' Violeta, que representa a una agricultora recogiendo melocotones. Habrá talleres de cocina infantil y demostraciones de elaboración de melocotón en conserva, además de talleres y exposiciones. A las 11.30 del domingo tendrá lugar la elaboración y degustación de la 'coca de préssec' más larga del mundo con una longitud de 50 metros a cargo del Gremi de Forners de Lleida delante del ayuntamiento. Por la tarde habrá un showcooking a cargo de la cocinera televisiva de TV3 Gessami Caramés.