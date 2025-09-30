Sofocan un incendio en el bar de las piscinas de Castellserà

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron el domingo por la noche en la extinción de un incendio en el bar de las piscinas de Castellserà. El teléfono de emergencias 112 recibió a las 23.11 horas el aviso de un posible fuego en el bar, situado en el número 5 de la carretera de Penelles. Al parecer, había mucho humo en el interior y el propietario no podía acceder. Al lugar acudieron varias dotaciones, que a las 23.20 horas localizaron el fuego y a las 23.50 lo dieron por extinguido. Quedó afectada la barra y la parte posterior. Los servicios sanitarios atendieron al dueño porque estaba alterado. Al parecer, se pudo haber originado en un cuadro eléctrico.

Por otra parte, cinco dotaciones de los Bomberos acudieron ayer por la mañana a Térmens al ser alertados de un incendio en una casa. Recibieron el aviso a las 9.23 horas y se produjo en la caldera de la calefacción. Antes de las 10.00 horas lo habían dado por extinguido. No hubo heridos ni desalojados.