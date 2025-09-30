Telefónica repara el cable que cortaba una de las entradas a la ciudad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La compañía Telefónica ha retirado el cable de telefonía caído que impedía entrar y salir del núcleo urbano de La Seu a través de la calle Circumval·lació, junto a la carretera N-260. El ayuntamiento celebra que finalmente se haya resuelto la incidencia y aseguró que “hasta que el caso no ha salido en los medios de comunicación no se nos ha dado respuesta”. El consistorio alertó de la incidencia el 3 de septiembre. “Es vergonzoso, son demasiados días para reparar una cosa tan sencilla”, “es muy triste tener que llegar al extremo de comunicarlo a la prensa para resolver un corte que afectaba una calle muy importante de la ciudad con un volumen de tráfico destacado”, insistió el alcalde, Joan Barrera. El edil también reclamó a la compañía que resuelva una incidencia con un tramo de línea situada junto al Centro de Atención Primaria (CAP) de la ciudad, en pleno centro urbano, que afecta a un palo de telefonía y que debe enterrarse, dijo. Esta actuación cuenta incluso con el convenio firmado entre Telefónica y el consistorio “pero todavía no han hecho nada”.