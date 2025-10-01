Acudam inicia la gestión del Centre de Serveis

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Centre de Serveis de Ivars d’Urgell ha estrenado etapa con la entidad Acudam al frente de su gestión, tras adjudicarse la licitación municipal. El equipamiento, destinado al cuidado de personas mayores y a ofrecer servicios de proximidad a la ciudadanía, celebró recientemente una presentación pública de las actividades previstas para este curso.

El alcalde, Joan Carles Sánchez, explicó que el consistorio confió la gestión a Acudam después de ganar el concurso público, subrayando la experiencia y trayectoria de la entidad en el ámbito social. Con esta incorporación, Acudam, con 50 años de trayectoria dedicada a las personas con discapacidad intelectual, suma ya dos equipamientos de este tipo en la comarca. El primero fue el Centre de Serveis de Golmés.

El programa de servicios incluye la podología, la fisioterapia, la psicología, talleres de memoria, movilidad, suelo pélvico, yoga sénior, relajación con cuencos tibetanos o el servicio de comedor. Asimismo, el centro ofrece otras propuestas y talleres que van desde psicomotricidad, repostería, cocina creativa o inglés. También se incluyen programas de inclusión, encuentros intergeneracionales, celebraciones populares, y actividades lúdicas como el bingo mensual. Destacan las actividades inclusivas para que personas mayores y usuarios con discapacidad intelectual puedan convivir en un mismo espacio y relacionarse entre sí.