El pleno trata de aprobar un crédito de 2 millones

El ayuntamiento de Mollerussa celebra hoy un segundo pleno que prevé someter a votación la contratación de una operación de crédito de dos millones de euros con CaixaBank, destinada a financiar actuaciones de mejora en la vía pública y de eliminación de barreras arquitectónicas. El expediente debía debatirse en el pasado 17 de septiembre, pero no se incorporó por la ausencia de un informe económico completo de Intervención.

El alcalde, Marc Solsona, explicó que ayer aún no disponían de dicho informe, aunque confía en que pueda llegar a tiempo y permita cerrar definitivamente la tramitación. No obstante, advirtió que el ayuntamiento no puede seguir condicionado por retrasos administrativos: “El daño que provocan no es un daño político, es un daño a terceros: a la ciudadanía, a los proveedores y al personal de la casa”. En caso de que la documentación no llegue, avanzó que mañana jueves detallará cuáles serán los pasos que dará el consistorio para desbloquear la situación.

Otro de los puntos del orden del día es la aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunitat d’Aigües Mollerussa-El Palau d’Anglesola. Tampoco en este caso se cuenta todavía con el informe preceptivo de Intervención, que solicitó una aclaración que el ejecutivo local considera ya resuelta por la dirección general de Administración Local. Solsona remarcó que “no se puede dilatar más esta aprobación”. Recordó que la modificación es necesaria para actualizar el sistema de aportaciones económicas de los municipios, que se calcularán en función de la población y el consumo.

Por otra parte, el pleno, de carácter extraordinario y convocado a las ocho de la tarde, abordará la concesión administrativa de la gestión del campo de fútbol municipal a la Fundació Esportiva, una entidad sin ánimo de lucro vinculada al club local. Con esta medida, el gobierno municipal pretende profesionalizar la gestión de las instalaciones, garantizar la continuidad del fútbol base durante al menos 25 años y blindar el futuro de este deporte en la ciudad frente a rumores de especulación. “Queremos dar seguridad y ordenar la utilización de los equipamientos. El campo de fútbol es solo el primero; después se abordarán la pista de tenis, el campo de voleibol y otros”, dijo Solsona.