La historia local, en fotos de Jaume Salvadó

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Bell-lloc d’Urgell ha acogido durante su fiesta mayor la exposición fotográfica Fotos y memoria, de Jaume Salvadó. La muestra, organizada por la Associació de Dones de Bell-lloc y acogida en la sala multifuncional, ha invitado a recorrer varias décadas de historia local, desde los años setenta hasta los primeros años del 2000, a través de la lente y los recuerdos del fotógrafo local. Lejos de ser una simple recopilación de imágenes, la exposición pone en valor la esencia de la fotografía analógica, aquella que, como recuerdan desde la entidad organizadora, se hacía “con paciencia y dedicación” y que conserva hoy una autenticidad irrepetible. En sus paredes conviven dos mundos: los retratos de estudio, con rostros conocidos de vecinos y familias, y la faceta de Salvadó como cronista de lo cotidiano, capaz de inmortalizar fiestas, bicicletadas, campeonatos de botifarra o correfocs. Y otros elementos destacados, como fotos de la discoteca Big Ben, en pleno apojeo durante los años ochenta. “Es un espacio de recuerdos y reencuentros, un lugar donde revivir momentos vividos y, al mismo tiempo, generar otros nuevos”, destacaron de la asociación.