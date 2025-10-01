Los Mossos registran un incidente al día con armas blancas en las comarcas de Lleida

Foto de archivo de un control de los Mossos para requisar armas blancas en el Barri Antic de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Los Mossos d’Esquadra registraron un total de 235 incidentes con armas blancas —cuchillos y navajas, entre otras— entre septiembre del año pasado y mayo de este año en las comarcas de Lleida. Es decir, una media de casi un caso al día desde que la conselleria de Interior presentó un nuevo plan de refuerzo para prevenir la tenencia de armas blancas en la vía pública, que sustituía al plan Daga. Así se desprende de la respuesta parlamentaria del Govern al grupo de ERC sobre el balance del plan. Concretamente hubo 209 incidentes en la región policial Ponent y 26 en la del Pirineo Occidental. En el conjunto de Catalunya se contabilizaron 3.550. Es decir, los casos de Lleida representan el 6,6% del total.

Las tipologías de incidentes más habituales son los robos con violencia y intimidación (24% de los hechos), las agresiones (21%), las amenazas y coacciones (17%), personas que causan inseguridad y peleas en espacio público (8% cada una) y problemas con clientes (2%). El departamento también explica que en estos nueve meses se identificó a 137.567 personas y se comprobaron 20.888 vehículos. De los identificaciones, 129.594 personas fueron registradas preventivamente, es decir, en servicios o dispositivos, mientras que 7.973 personas (autores o víctimas) lo fueron a requerimiento. Además, en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de mayo de 2025, los Mossos intervinieron un total de 10.207 armas blancas, levantando 8.464 actas por infracciones administrativas.

Los Mossos, conjuntamente con las policías locales, han llevado a cabo este último año varios macrocontroles en localidades leridanas, gran parte de ellos en la capital del Segrià. La mayoría de ellos tienen lugar coincidiendo con eventos o actos festivos como se hizo durante el fin de semana pasado en Lleida en les Festes de la Tardor (ver desglose).

Cuatro detenidos en los controles de las Festes de la Tardor

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana llevaron a cabo diferentes controles de este tipo durante las Festes de la Tardor de Lleida. Los Mossos informaron ayer que el operativo se saldó con la detención de cuatro personas tras ser identificadas. Dos de ellas tenían en vigor órdenes judiciales de búsqueda y arresto, otra fue detenida por un quebrantamiento de condena (incumplir una orden de alejamiento) y otra por un delito de tenencia ilícita de armas (llevaba una defensa eléctrica).

Además, otras 14 personas fueron denunciadas, diez por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública y cuatro por tenencia de armas blancas como navajas. Tanto la droga como las armas blancas localizadas fueron decomisadas. Hubo un centenar de identificaciones.