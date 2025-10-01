Más de 40 expositores en la Fira del Préssec de Alfarràs el fin de semana

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de 40 expositores participan en la 29 edición de la Fira del Préssec d’Alfarràs que se celebra este fin de semana, una cifra récord, según explicó la concejala de Fires i Festes, Rosa Gràcia. La inauguración correrá a cargo de la secretaria general de la conselleria de Agrocultura, Cristina Massot. Durante la mañana del sábado se bautizará a la nueva geganta Violeta, que simboliza una agricultora recogiendo melocotones. Habrá talleres de cocina infantil y demostraciones de elaboración de melocotón en conserva, además de demostraciones y exposiciones. También el sábado habrá una demostración del proceso de elaboración del melocotón en conserva, a cargo del Grup d’Esplai el Segrià de Alfarràs, en el estand deTast Gastronòmic del ayuntamiento; y la charla Uso de la IA para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades en el sector agroalimentario, a cargo de Cecilio Angulo, presidente de Asociación Catalana de IA (ACIA). A las 11.30 del domingo tendrá lugar la elaboración y degustación de la coca de préssec más larga del mundo con una longitud de 50 metros a cargo del Gremi de Forners de Lleida delante del ayuntamiento. Por la tarde habrá un showcooking a cargo de la cocinera de TV3 Gessami Caramés, y un taller sobre aprovechamiento del melocotón, productos de proximidad y plantas silvestres. La Fira es bienal.