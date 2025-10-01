Mollerussa Comercial dinamizará el centro los viernes de octubre
La entidad Mollerussa Comercial presentó ayer la campaña de otoño Vive los viernes para dinamizar el centro local en octubre. La propuesta combina ocio y cultura con el objetivo de atraer público, animar el comercio y generar actividad en los espacios públicos, según explicó su presidenta, Lídia Vilaltella. Cada viernes a las siete de la tarde se celebrará una actividad: el día 3 habrá un concierto del grupo La SobreTaula en la plaza Major; el 10, un espectáculo de magia con Doctor Fly en la plaza del Ajuntament; el 17, un bingo musical , y el 24, fiesta con la xaranga Los Metralletas por el centro.