Mollerussa Comercial dinamizará el centro los viernes de octubre

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La entidad Mollerussa Comercial presentó ayer la campaña de otoño Vive los viernes para dinamizar el centro local en octubre. La propuesta combina ocio y cultura con el objetivo de atraer público, animar el comercio y generar actividad en los espacios públicos, según explicó su presidenta, Lídia Vilaltella. Cada viernes a las siete de la tarde se celebrará una actividad: el día 3 habrá un concierto del grupo La SobreTaula en la plaza Major; el 10, un espectáculo de magia con Doctor Fly en la plaza del Ajuntament; el 17, un bingo musical , y el 24, fiesta con la xaranga Los Metralletas por el centro.