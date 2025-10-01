Un total de 18 ‘colles’ y 350 participantes en la Trobada Gegantera

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Miralcamp se prepara para convertirse en el epicentro de la cultura popular del Pla d’Urgell con la celebración de la 12 Trobada Gegantera, que reunirá el próximo sabado a 18 colles y más de 350 participantes. El presidente del consell comarcal, Carles Palau, destacó durante la presentación que los gigantes son “una tradición y cultura que forman parte del corazón cultural catalán” y subrayó la importancia de mantener viva la afición en la comarca. Por su parte, desde la organización se señaló que este encuentro es una oportunidad para relanzar la colla gegantera de Miralcamp, que en los últimos años ha sufrido un descenso de actividad por falta de relevo generacional y por el parón que supuso la pandemia.

El programa prevé que los gigantes estén expuestos en el polideportivo esta semana y que reciban la visita de estudiantes el jueves y viernes. El sábado, a partir de las cinco y media, comenzará la plantada a cargo de les colles y, tras los parlamentos institucionales, se elegirá a los gigantes hereu y la pubilla de este año. Posteriormente, se iniciará el desfile por las calles de Miralcamp hasta la plaza Sant Jaume. El cartel de este año es obra de la artista local Judit Sanmartí, con un dibujo que muestra a los dos gigantes locales.